Рианна показала трогательные снимки с новорожденным



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Рианна Фото: instagram.com/badgalriri/

Бывшая подопечная рэпера Jay-Z показала фанатам новый снимок

31-летняя Рианна поделилась нежными кадрами, на которых держит малышку. Звезда объяснила, кто ее мама. «Ха-ха, теперь я тетушка», - написала Рианна в микроблоге.Подписчики поп-дивы стали поздравлять ее с новым статусом. Они предположили, что ее двоюродная сестра Ноэлла Алстром родила второго ребенка.

Как известно, в 2014 году у Ноэллы появилась дочка, и Рианна стала тетей. Девушка так часто появлялась на публике со своей племянницей и делала совместные фото, что поклонники не переставали умиляться певицей. Они говорили, что ей уже давно пора обзавестись собственным малышом.

В этот раз Рианна слукавила о том, что стала тетей. Как выяснилось, статус счастливой матери обрела близкая подруга певицы Дженнифер Розалес, на выписку к которой и приехала поп-дива. Поскольку Рианна питает нежные чувства к детям и любит нянчить малышей, девушка не упустила возможности прижать к сердцу девочку подруги.

«Названная племянница. Поздравляю семью Дэвисов с пополнением, твой папа — чемпион, а мама – настоящая героиня», – отметила Рианна.

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