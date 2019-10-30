Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Супермодель ярко напомнила о себе

49-летняя Наоми Кэмпбелл оказалась в центре всеобщего внимания. Наоми разделась до нижнего белья. «Черная пантера», как ее называют фанаты, надела откровенный бюстгальтер и трусики. Манекенщица сделала выразительный макияж, выделив губы помадой винного оттенка

«БДСМ рулит», «Я шокирован, вы красавица», «Очень дезко и сексуально», «К Хэллоуину готова?», «Очень стильно», «Сексуально», «Как чувственно… Не ожидал такой откровенности», «Нереальная, лучшая женщина Земли», «Люблю вас», «Вы самая красивая, фигура идеальная просто», «Объект мужских грез», – прокомментировали горячий кадр поклонники.

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