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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Супермодель ярко напомнила о себе

    49-летняя Наоми Кэмпбелл оказалась в центре всеобщего внимания. Наоми разделась до нижнего белья. «Черная пантера», как ее называют фанаты, надела откровенный бюстгальтер и трусики.  Манекенщица сделала выразительный макияж, выделив губы помадой винного оттенка

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    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)
    Наоми Кэмпбелл в БДСМ-образе потрясла фанатов (фото)

    «БДСМ рулит», «Я шокирован, вы красавица», «Очень дезко и сексуально», «К Хэллоуину готова?», «Очень стильно», «Сексуально», «Как чувственно… Не ожидал такой откровенности», «Нереальная, лучшая женщина Земли», «Люблю вас», «Вы самая красивая, фигура идеальная просто», «Объект мужских грез», – прокомментировали горячий кадр поклонники.

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    знаменитости модель
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