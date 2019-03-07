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    Шоу-биз

    Эмма Уотсон может сыграть одну из главных ролей в «Чёрной вдове»

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    <span>Эмма Уотсон</span> - Эмма Уотсон может сыграть одну из главных ролей в «Чёрной вдове»
    Эмма Уотсон
    hochu.ua

    Всего студия рассматривает четырёх актрис

    Marvel Studios сейчас активно подбирает актёров для сольного фильма о Чёрной вдове. Будущая напарница Наташи Романовой (Скарлетт Йоханссон) описывается как «женская версия Бонда», поэтому студия подыскивает актрису, способную к участию в физически сложных сценах.

    Стал известен список исполнительниц, которые могут получить эту роль. Его возглавляет Эмма Уотсон (франшиза «Гарри Поттер», «Красавица и чудовище»). Кроме неё, также рассматривают Элис Энглерт («Прекрасные создания»), Дар Зузовски («Заложники») и Флоренс Пью («Маленькая барабанщица»).

    На данный момент никому из актрис не предложили роль официально. Студия также не комментирует эту информацию.

    О сюжете «Чёрной вдовы» практически ничего не известно. По слухам, действие фильма развернётся в середине 2000-х годов, за несколько лет до событий первого «Железного человека». Режиссёром картины назначена Кейт Шортланд. Сценарий написала Жаклин Шеффер, его сейчас перерабатывает автор драмы «Исчезновение Элеанор Ригби» Нед Бенсон.

    Скарлетт Йоханссон вернётся в образе Чёрной вдовы в фильме «Мстители: Финал», премьера которого состоится 29 апреля. 

    Джерело: Киноафиша

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