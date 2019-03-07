Эмма Уотсон может сыграть одну из главных ролей в «Чёрной вдове»



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Эмма Уотсон hochu.ua

Всего студия рассматривает четырёх актрис

Marvel Studios сейчас активно подбирает актёров для сольного фильма о Чёрной вдове. Будущая напарница Наташи Романовой (Скарлетт Йоханссон) описывается как «женская версия Бонда», поэтому студия подыскивает актрису, способную к участию в физически сложных сценах.

Стал известен список исполнительниц, которые могут получить эту роль. Его возглавляет Эмма Уотсон (франшиза «Гарри Поттер», «Красавица и чудовище»). Кроме неё, также рассматривают Элис Энглерт («Прекрасные создания»), Дар Зузовски («Заложники») и Флоренс Пью («Маленькая барабанщица»).

На данный момент никому из актрис не предложили роль официально. Студия также не комментирует эту информацию.

О сюжете «Чёрной вдовы» практически ничего не известно. По слухам, действие фильма развернётся в середине 2000-х годов, за несколько лет до событий первого «Железного человека». Режиссёром картины назначена Кейт Шортланд. Сценарий написала Жаклин Шеффер, его сейчас перерабатывает автор драмы «Исчезновение Элеанор Ригби» Нед Бенсон.

Скарлетт Йоханссон вернётся в образе Чёрной вдовы в фильме «Мстители: Финал», премьера которого состоится 29 апреля.

Джерело: Киноафиша