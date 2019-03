Тристан Томпсон замечен на свидании с новой девушкой спустя две недели после разрыва с Хлои Кардашьян



Тристан Томпсон

Известный баскетболист быстро нашел новую пассию

Порвав отношения с матерью своей годовалой дочери, Тристан Томпсон не стал терять ни минуты: после измены с Джордин Вудс и громкого скандала с семьей Кардашьян баскетболист-ловелас замечен с новой девушкой.

Фото: instagram.com/redcarpetmood/

По данным Daily Mail, симпатичную брюнетку зовут Каризма Рамирес, род деятельности - конечно, модель. Именно к ней направлялся Тристан, возвращаясь в один из нью-йоркских отелей с кофе, а позже отвел свою спутницу на свидание в ресторан, не пытаясь скрыть довольную улыбку от папарацци.

Фото: instagram.com/redcarpetmood/

Ранее сообщалось, что Тристан прилетел в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать День святого Валентина с Хлои и их 10-месячной дочерью, но в воскресенье ночью изменил своей девушке с 21-летней Джордин на вечеринке.

В прошлый раз Томпсон также изменил Хлои в ночном клубе, о чем она узнала за несколько дней до родов. Инсайдеры сообщают, что Кардашьян не намерена давать ему еще один шанс: она сосредоточится на воспитании дочери, а Тристан продолжит ездить по стране, играя в NBA. Тем временем, в конце марта выходит 16-й сезон телешоу Keeping Up with the Kardashians, которое не жалуется на рейтинги с 2007 года и на этот раз обещает быть жарким.

