Тейлор Свифт призналась, почему отказалась показывать фото с бойфрендом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тейлор Свифт instagram.com/taylorswift

29-летняя певица Тейлор Свифт рассказала про 30 уроков, которым ее научила жизнь. Один из них — приватность



Звезда до сих пор не афиширует свой роман с 28-летним актером Джо Элвином. На то у нее свои причины. По словам Тейлор, она устала от мнений незнакомых ей людей, которые советуют ей с кем быть и как жить.

«Слишком долгое время мнения незнакомцев влияли на мое видение моих же отношений. Это были интернет-консенсусы в отношении того, кто мне подходит, или выводы о паре, которые были основаны лишь на опубликованном в Instagram фото. Для меня было важным уроком научиться иметь собственную систему ценностей того, чего я сама хочу», — рассказала певица в интервью британскому изданию Elle.

Судя по всему, фанаты не дождутся на странице Тейлор ее снимков с Джо. К счастью, есть папарацци, которым удается поймать пару на свиданиях или светских вечеринках.

В интервью певица сделала громкое заявление: она собирается участвовать в президентских выборах в следующем году.

«Призывы к расизму и провоцирование страха посредством тонко завуалированных сообщений — это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность — использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждет большая гонка», — заявила она.

Тейлор Свифт и Джо Элвин вместе уже два года. За это время они ни разу не появились вместе на красной дорожке или как-то объявили о своем романе. Приближенные к паре лица уверяют, что актер хочет сделать всоей возлюбленной предложение. Остается гадать, сообщит ли об этом радостном событии Тейлор или же останется верна себе и приватности.

Джерело: graziamagazine.ru