  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций

    • Розсилка
    Сальма Хайек - 52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций
    Сальма Хайек

    Кинозезда дала откровенное интервью о муже, дочери и пластических операциях

    52-летняя голливудская красотка Сальма Хайек украсила обложку апрельского номера журнала Town & Country. Этой весной она и ее муж, 56-летний французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино, отметят десятую годовщину своего брака. Сальма призналась изданию, что ее союз с одним из богатейших людей Европы многим казался мезальянсом. Однако злые языки не мешают супругам счастливо жить вместе и растить дочь Валентину Палому Пино. О позднем материнстве и личной жизни актриса рассказала в интервью.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций
    52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций
    52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций
    52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций

    «Он лучший муж в мире. Рядом с ним я становлюсь такой, какая есть на самом деле. Он не пытается загнать меня в рамки, как-то ограничить... Не собираюсь рассказывать вам, как мы познакомились. Это очень романтическая, удивительная история, но она принадлежит только мне. Не хочу вульгаризировать ее, чтобы сделать себя интересной кому-то», - рассказала актриса.

    Также знаменитая актриса заявила, что никогда не ложилась под нож, чтобы подкорректировать свое тело. Оказывается, вся красота Сальмы – натуральная, что достаточно редко встречается в современном Голливуде.

    «Пластические операции? Я ничего подобного с собой не делала», - утверждает Сальма.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ