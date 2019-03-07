52-летняя Сальма Хайек заявила, что никогда не делала пластических операций



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Сальма Хайек

Кинозезда дала откровенное интервью о муже, дочери и пластических операциях

52-летняя голливудская красотка Сальма Хайек украсила обложку апрельского номера журнала Town & Country. Этой весной она и ее муж, 56-летний французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино, отметят десятую годовщину своего брака. Сальма призналась изданию, что ее союз с одним из богатейших людей Европы многим казался мезальянсом. Однако злые языки не мешают супругам счастливо жить вместе и растить дочь Валентину Палому Пино. О позднем материнстве и личной жизни актриса рассказала в интервью.

«Он лучший муж в мире. Рядом с ним я становлюсь такой, какая есть на самом деле. Он не пытается загнать меня в рамки, как-то ограничить... Не собираюсь рассказывать вам, как мы познакомились. Это очень романтическая, удивительная история, но она принадлежит только мне. Не хочу вульгаризировать ее, чтобы сделать себя интересной кому-то», - рассказала актриса.

Также знаменитая актриса заявила, что никогда не ложилась под нож, чтобы подкорректировать свое тело. Оказывается, вся красота Сальмы – натуральная, что достаточно редко встречается в современном Голливуде.

«Пластические операции? Я ничего подобного с собой не делала», - утверждает Сальма.