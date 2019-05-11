Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»



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Энн Хэтэуэй LegionMedia

36-летняя Энн Хэтэуэй получила звезду на Голливудской алее славы

Поддержать звезду на церемонии пришел ее супруг Адам Шульман.

Энн светилась от счастья, улыбаясь фотографам. Вместе с актрисой на мероприятии появился ее коллега Ребел Уилсон и сценаристка Ди Рос.

Энн Хэтэуэй успела заслужить титул иконы стиля. Недавно она показала, как составить классический образ с широкими штанами. На «Золотом глобусе» актриса блистала в платье с леопардовым принтом.

Джерело: graziamagazine.ru