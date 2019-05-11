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    Шоу-биз

    Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»

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    <span>Энн Хэтэуэй</span> - Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»
    Энн Хэтэуэй
    LegionMedia

    36-летняя Энн Хэтэуэй получила звезду на Голливудской алее славы

    Поддержать звезду на церемонии пришел ее супруг Адам Шульман.

    Энн светилась от счастья, улыбаясь фотографам. Вместе с актрисой на мероприятии появился ее коллега Ребел Уилсон и сценаристка Ди Рос.

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    Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»
    Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»
    LegionMedia

    Энн Хэтэуэй успела заслужить титул иконы стиля. Недавно она показала, как составить классический образ с широкими штанами. На «Золотом глобусе» актриса блистала в платье с леопардовым принтом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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