Энн Хэтэуэй стала обладательницей именной звезды на «Аллее славы»
-
Розсилка
Энн Хэтэуэй
LegionMedia
36-летняя Энн Хэтэуэй получила звезду на Голливудской алее славы
Поддержать звезду на церемонии пришел ее супруг Адам Шульман.
Энн светилась от счастья, улыбаясь фотографам. Вместе с актрисой на мероприятии появился ее коллега Ребел Уилсон и сценаристка Ди Рос.
LegionMedia
Энн Хэтэуэй успела заслужить титул иконы стиля. Недавно она показала, как составить классический образ с широкими штанами. На «Золотом глобусе» актриса блистала в платье с леопардовым принтом.
Джерело: graziamagazine.ru