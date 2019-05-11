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    Жизнь

    Селена Гомес побывала на свадьбе у своего телохранителя

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    Селена Гомес - Селена Гомес побывала на свадьбе у своего телохранителя
    Селена Гомес
    instagram.com/selenagomez

    26-летняя певица своим присутствием устроила настоящий фурор

    В минувшие выходные Селена Гомес побывала в калифорнийском городке Редлендс. Здесь она посетила вечеринку по случаю свадьбы своего телохранителя.

    В этот день Селена выглядела женственно и элегантно. Она надела шелковое платье в пол и лодочки. Бьюти-образ Селены был не менее продуман — она сделала аккуратный пучок и уложила челку. Певица также сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

    Гомес дружелюбно общалась с гостями и фотографировалась с ними. Для молодоженов она произнесла трогательную и вдохновляющую речь.

    «Я пообщалась с невестой заранее и осталась в восторге. Она настоящая оторва. Также точно могу сказать, что вы любите друг друга по‑настоящему. Для меня большая честь быть здесь. Благословит вас Бог», — сказала Селена.

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    Публикация от Majesty Selena (@majestygomez)

    Селена Гомес относительно недавно приступила к работе. Она долгое время провела в рехабе, поправляя ментальное здоровье. Впрочем, лечение пошло ей на пользу — певица выпустила новый сингл и клип, а также выступила на фестивале Coachella.

    Джерело: graziamagazine.ru

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