Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами



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У кинозвезды не было серьезных отношений с 2015 года

43-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон тала гостьей шоу Джеймса Кордена The Late Late Show. Звезда откровенно рассказала о своих психических проблемах.

Актриса призналась ведущему, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Оно характеризуется зацикленностью на чем-либо и вынуждает человека постоянно совершать одни и те же действия, чтобы избавиться от чувства тревожности.

Так, Шарлиз постоянно выбрасывала обувь своего возлюбленного, когда он уезжал из города. Из-за своего заболевания звезда Голливуда даже не может спокойно спать. Она переживает, насколько ровно и правильно разложены вещи в ее шкафах. «Я могу даже встать среди ночи, чтобы проверить, на своих местах лежат вещи в тумбочках, и снова навести порядок», - поделилась актриса. По мнению Терон, из-за этой проблемы у нее не складывается личная жизнь.

Шарлиз Терон рассталась с Шоном Пенном в 2015 году. Других длительных романов у нее не было. Недавно актриса откровенно призналась, почему предпочитает одиночество, мужчины среагировали на такое заявление очень бурно.



