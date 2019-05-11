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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами

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    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами

    У кинозвезды не было серьезных отношений с 2015 года

    43-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон тала гостьей шоу Джеймса Кордена The Late Late Show. Звезда откровенно рассказала о своих психических проблемах.

    Актриса призналась ведущему, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Оно характеризуется зацикленностью на чем-либо и вынуждает человека постоянно совершать одни и те же действия, чтобы избавиться от чувства тревожности.

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    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами
    Шарлиз Терон рассказала, почему ей не везет с мужчинами

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    Так, Шарлиз постоянно выбрасывала обувь своего возлюбленного, когда он уезжал из города. Из-за своего заболевания звезда Голливуда даже не может спокойно спать. Она переживает, насколько ровно и правильно разложены вещи в ее шкафах. «Я могу даже встать среди ночи, чтобы проверить, на своих местах лежат вещи в тумбочках, и снова навести порядок», - поделилась актриса. По мнению Терон, из-за этой проблемы у нее не складывается личная жизнь.

    Шарлиз Терон рассталась с Шоном Пенном в 2015 году. Других длительных романов у нее не было. Недавно актриса откровенно призналась, почему предпочитает одиночество, мужчины среагировали на такое заявление очень бурно.

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