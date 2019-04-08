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    Энрике Иглесиас опубликовал забавное видео с сыном

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    Энрике Иглесиас опубликовал забавное видео с сыном

    Энрике Иглесиас продолжает рушить стереотипы о себе

    Долгое время его считали отъявленным ловеласом, но он состоит в отношениях с Анной Курниковой вот уже 18 лет, затем он стал и примерным отцом, не стесняясь показывать свои родительские эмоции многомиллионной аудитории своих аккаунтов в соцсетях.

    Вчера, например, певец опубликовал забавное видео с сыном Николасом, который становится все больше похож на маму.

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    Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

    «Серьезный разговор», - подписал Энрике видео, на котором его голубоглазый светловолосый сын бегает по комнате, после чего подражает звукам, которые издает отец, и показывает ему язык.

    Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017-го - у пары родились сын Николас и дочь Люси. На мартовском концерте в Будапеште певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви: "Любите своих детей! Я своих люблю безумно!"


    Джерело: Hello!

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