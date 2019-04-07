Парень из Африки копирует нелепые наряды звезд с помощью подручных материалов
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Розсилка
Забудьте о смешных нарядах, которые модели демонстрируют на подиуме во время модных показов: знаменитости носят подобное каждый день
Звезды не всегда блещут высоким чувством стиля. Иногда, знаменитости появляются на красных дорожках в совершенно нелепых нарядах.
Молодой африканец решил пошутить над безвкусицей некоторых популярных артистов и начал копировать их модные провалы, воссоздавая образы с помощью того, что находил у себя дома.
Смешной Тохиб (Funny Toheeb) из Африки решил немножко пошутить над нелепыми образами знаменитостей и начал воссоздавать их с помощью того, что попадало ему под руку.
Присоединившись к любителям низкобюджетного косплея — Anucha "Cha" Saengchart и Sine Benjaphorn, — он придумывает самые абсурдные образы знаменитостей из вещей, которые находит у себя дома.
Эта идея очень понравилась пользователям Instagram и они завалили парня лавиной лайков.
Джерело: boredpanda.com