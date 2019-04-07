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    Парень из Африки копирует нелепые наряды звезд с помощью подручных материалов

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    Парень из Африки копирует нелепые наряды звезд с помощью подручных материалов
    boredpanda.com

    Забудьте о смешных нарядах, которые модели демонстрируют на подиуме во время модных показов: знаменитости носят подобное каждый день

    Звезды не всегда блещут высоким чувством стиля. Иногда, знаменитости появляются на красных дорожках в совершенно нелепых нарядах.

    Молодой африканец решил пошутить над безвкусицей некоторых популярных артистов и начал копировать их модные провалы, воссоздавая образы с помощью того, что находил у себя дома.

    Смешной Тохиб (Funny Toheeb) из Африки решил немножко пошутить над нелепыми образами знаменитостей и начал воссоздавать их с помощью того, что попадало ему под руку.

    Присоединившись к любителям низкобюджетного косплея — Anucha "Cha" Saengchart и Sine Benjaphorn, — он придумывает самые абсурдные образы знаменитостей из вещей, которые находит у себя дома.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Эта идея очень понравилась пользователям Instagram и они завалили парня лавиной лайков.

    Джерело: boredpanda.com

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