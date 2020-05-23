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    Шоу-биз

    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой

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    Потап нежно поздравил Настю Каменских - Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских

    Музыкант опубликовал красивый кадр с их торжества, которое состоялось год назад

    Певец Потап в Instagram поздравил свою жену Настю Каменских с ситцевой свадьбой. Ровно год назад состоялось их торжество, которое стало одним из самых ярких событий года в мире шоу-бизнеса.

     «Первая годовщина. Ситцевая свадьба. Люблю! Спасибо тебе!»

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    instagram.com/realpotap/

    Отметим, что на фотографии Потап запечатлен в стильном белом костюме, а его супруга в прекрасном ослепительном белоснежном платье. На кадре певица держит в руках букет невесты и нежно целует своего супруга.

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    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой
    Потап нежно поздравил Настю Каменских с ситцевой свадьбой

    Напомним, что свадьба состоялась недалеко от Киева. Специально для торжества они сняли шикарный ресторан, куда пригласили своих родственников и самых близких друзей. Многие, кстати, до последнего не верили, что Потап и Каменских поженятся. Поклонники думали, что это такой пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание. Впрочем, по прошествии времени стало ясно, что свадьба у звезд сцены самая настоящая. Пара счастлива и мечтает о совместных детях.

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    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап
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