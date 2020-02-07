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    Шоу-биз

    Эшли Грэм родила первенца дома в воде

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    <p>&laquo;Если бы это происходило в больнице, я бы просто сошла с ума от волнения&raquo;, &ndash; заявила модель</p> <div></div> - Эшли Грэм родила первенца дома в воде

    «Если бы это происходило в больнице, я бы просто сошла с ума от волнения», – заявила модель

    За несколько часов до родов модель занималась йогой

    18 января в семье Эшли Грэм и Джастина Эрвина случилось долгожданное пополнение. На свет появился их сын, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин. На днях знаменитая модель plus size вместе с супругом записала подкаст, счастливые родители рассказали о домашних родах и о том, как они выбирали имя для ребенка.

    По словам Джастина, он еще в старшей школе решил, что назовет сына Айзек. Что касается второго имени, Манелик, то в переводе с эфиопского оно значит «сын мудрого», именно так звали легендарного эфиопского царя. А третье имя, Джованни, - это одновременно дань памяти и дедушке Эшли Грэм, и основателю церкви, где крестились родители Эрвина.

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    Эшли Грэм родила первенца дома в воде
    Эшли Грэм родила первенца дома в воде
    Эшли Грэм родила первенца дома в воде

    Грэм также призналась, что невероятно рада, что родила Айзека в своем уютном доме в Бруклине.

    «Если бы это происходило в больнице, я бы просто сошла с ума от волнения», – заявила она. Полностью естественные роды без применения анестезии проходили в воде под надзором акушерки и доулы.

    «Меня переполняли невероятные чувства, когда я нес сына из бассейна к кроватке», – вспоминает Джастин Эрвин.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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