Эшли Грэм родила первенца дома в воде



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«Если бы это происходило в больнице, я бы просто сошла с ума от волнения», – заявила модель

За несколько часов до родов модель занималась йогой

18 января в семье Эшли Грэм и Джастина Эрвина случилось долгожданное пополнение. На свет появился их сын, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин. На днях знаменитая модель plus size вместе с супругом записала подкаст, счастливые родители рассказали о домашних родах и о том, как они выбирали имя для ребенка.

По словам Джастина, он еще в старшей школе решил, что назовет сына Айзек. Что касается второго имени, Манелик, то в переводе с эфиопского оно значит «сын мудрого», именно так звали легендарного эфиопского царя. А третье имя, Джованни, - это одновременно дань памяти и дедушке Эшли Грэм, и основателю церкви, где крестились родители Эрвина.

Грэм также призналась, что невероятно рада, что родила Айзека в своем уютном доме в Бруклине.

«Если бы это происходило в больнице, я бы просто сошла с ума от волнения», – заявила она. Полностью естественные роды без применения анестезии проходили в воде под надзором акушерки и доулы.

«Меня переполняли невероятные чувства, когда я нес сына из бассейна к кроватке», – вспоминает Джастин Эрвин.