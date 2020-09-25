Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

32-летняя модель Эшли Грэм произвела фурор на эффектном показе

Звезда похвасталась роскошными формами в откровенном наряде

Американская модель plus size побывала на Неделе моды в Милане. Эшли представила новую коллекцию аутфитов от итальянского бренда Fendi. Молодая мама была рада вернуться к работе после декретного отпуска и затяжного периода самоизоляции.

Грэм сняла процесс подготовки к шоу на камеру. Модель обнажила в кадре грудь и показала, как откачивает молоко в бутылочку для своего семимесячного сына Айзека. Визажистка сделала Эшли нежный макияж. После этого инстадива переоделась для дефиле.

«Огонь!», «Источник вдохновения», «Самая очаровательная женщина на Земле», «Секси-мамочка», «Ты завоевала мое сердце», «Очень секси», «Королева», «Идеальная», «Как я скучала по твоей кошачьей походке!», «Хороша как никогда», «Мечта всех мужчин», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»