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    Шоу-биз

    Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум

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    <p>32-летняя модель Эшли Грэм произвела фурор на эффектном показе</p> <div></div> - Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум

    32-летняя модель Эшли Грэм произвела фурор на эффектном показе

    Звезда похвасталась роскошными формами в откровенном наряде

    Американская модель plus size побывала на Неделе моды в Милане. Эшли представила новую коллекцию аутфитов от итальянского бренда Fendi. Молодая мама была рада вернуться к работе после декретного отпуска и затяжного периода самоизоляции.

    Грэм сняла процесс подготовки к шоу на камеру. Модель обнажила в кадре грудь и показала, как откачивает молоко в бутылочку для своего семимесячного сына Айзека. Визажистка сделала Эшли нежный макияж. После этого инстадива переоделась для дефиле.

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    Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум
    Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум
    Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум
    Эшли Грэм в прозрачном платье впервые после родов вышла на подиум

     «Огонь!», «Источник вдохновения», «Самая очаровательная женщина на Земле», «Секси-мамочка», «Ты завоевала мое сердце», «Очень секси», «Королева», «Идеальная», «Как я скучала по твоей кошачьей походке!», «Хороша как никогда», «Мечта всех мужчин», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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