Ева Мендес рассказала, почему не публикует в cети фото с Райаном Гослингом



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Ева Мендес с Райаном Гослингом

Актриса заявила, что ее семейная жизнь — не повод для обсуждения в соцсетях

46-летняя звезда, которая предпочитает не распространяться на тему своей семейной жизни с голливудским актером Райаном Гослингом и их двумя детьми, рассказала фолловерам, почему не делится личными снимками, ограничиваясь публикацией исключительно своих фото.

В комментариях к снимку с Мендес один из поклонников актрисы отметил, что хотел бы видеть на ее странице больше фото с Райаном Гослингом и их детьми — дочками Эсмеральдой и Амадой. В ответ на пожелание поклонника актриса заявила, что ее семейная жизнь — не повод для обсуждения в соцсетях.

instagram.com/evamendes

«Я могу публиковать только известные фото с Райаном или кадры, сделанные на публичных мероприятиях и съемках. Мой мужчина и мои дети — это очень личное. Это очень важно для меня и я надеюсь на понимание. Прекрасного вам дня. Посылаю вам свою любовь», — написала актриса.