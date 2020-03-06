Во всем мире вспоминают лабрадора с Брюгге



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К сожалению, пса на его излюбленном месте мы уже не увидим

Что нужно, чтобы привлечь к себе внимание всех окружающих и стать единственной целью для их камер и телефонов? Нужно просто быть псом по кличке Фидель — он настолько красиво лежал на подоконнике своего дома в Брюгге, что стал местным героем.

К грусти пользователей сети выяснилось, что Фиделя уже нет в живых. Те, кому довелось увидеть Фиделя в окошке, поделились его снимками разных лет

Пса фотографировали все, кому не лень, ведь выглядел он просто очаровательно.

Журнал «Town&Country» назвал Фиделя «самым фотографируемым псом в Брюгге». А воспоминаниями о лабрадоре-очаровашке поделилось огромное количество людей

Фидель был настолько знаменит, что даже засветился в фильме «Залечь на дно в Брюгге».

Несмотря на то, что в окне Фидель больше не появится, в сердечках людей он останется навсегда.

Так что для того, чтобы вызывать умиление у людей по всему миру, достаточно одного — быть Фиделем и безмятежно наблюдать за каналом в Брюгге.

Джерело: boredpanda.com