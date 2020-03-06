Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет



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По словам Крисси Тейген, она хочет избавиться от имплантов

Топ-модель рассказала, что до рождения детей она «не слезала с весов» и восемь лет ей удавалось удерживать свой идеальный вес

В новом интервью журналу Glamour 34-летняя Крисси Тейген призналась, что в начале своей карьеры перенесла операцию по увеличению груди.

«Да, я сделала себе грудь, когда мне было около 20 лет. Это было для фотосессий в купальнике. Я подумала: если я собираюсь позировать, лежа на спине, я хочу, чтобы они выглядели упругими. Я оставила прежний размер, но заполнила грудь, чтобы она стала более круглой и держала форму. Но потом, когда появились дети, грудь наполнилась молоком и сдулась. Так что я облажалась», – рассказала Тейген.

«Единственное, я бы, может быть, сделала подтяжку груди», – отметила модель. Но, по словам Крисси, она боится ложиться на хирургический стол, так как воспитывает маленьких детей.

«Я думаю, импланты в идеале надо менять каждые 10 лет. Но когда у тебя есть дети, начинаешь думать о рисках операции. Мне бы не хотелось умереть на хирургическом столе во время операции на груди», – отметила Крисси.