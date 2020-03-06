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    Шоу-биз

    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет

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    <p>По словам Крисси Тейген, она хочет избавиться от имплантов</p> <div></div> - Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет

    По словам Крисси Тейген, она хочет избавиться от имплантов

    Топ-модель рассказала, что до рождения детей она «не слезала с весов» и восемь лет ей удавалось удерживать свой идеальный вес

    В новом интервью журналу Glamour 34-летняя Крисси Тейген призналась, что в начале своей карьеры перенесла операцию по увеличению груди.

    «Да, я сделала себе грудь, когда мне было около 20 лет. Это было для фотосессий в купальнике. Я подумала: если я собираюсь позировать, лежа на спине, я хочу, чтобы они выглядели упругими. Я оставила прежний размер, но заполнила грудь, чтобы она стала более круглой и держала форму. Но потом, когда появились дети, грудь наполнилась молоком и сдулась. Так что я облажалась», – рассказала Тейген.

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    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет
    Супермодель Крисси Тейген призналась, что увеличила грудь в 20 лет

    «Единственное, я бы, может быть, сделала подтяжку груди», – отметила модель. Но, по словам Крисси, она боится ложиться на хирургический стол, так как воспитывает маленьких детей.

    «Я думаю, импланты в идеале надо менять каждые 10 лет. Но когда у тебя есть дети, начинаешь думать о рисках операции. Мне бы не хотелось умереть на хирургическом столе во время операции на груди», – отметила Крисси.

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