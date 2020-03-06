Парень привел ламу на свадьбу своей сестры



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Лама на свадьбе

Он решил привести ламу в смокинге на важный праздник сестры

Мендл Вайнсток 5 лет назад пообещал своей сестре Риви, что он сделает это на ее свадьбу. Тогда они оба восприняли это как шутку, однако парень таки решил удивить сестру.

После того, как фото стало вирусным, Вайнсток подробно объяснил контекст: «Пять лет назад моя сестра говорила о своей свадьбе так, будто это случится прямо завтра, хотя она даже ни с кем не встречалась тогда. Просто чтобы разозлить ее и увидеть реакцию, я сказал ей первое, что пришло в голову: если она заставит меня прийти на свадьбу, я возьму с собой ламу».

После несколькоминутных споров, Риви сдалась и сказала: «Хорошо, лама тоже приглашается на свадьбу». Невеста также рассказала, что брат напоминал ей об этом обещании, пожалуй, два раза в неделю последние пять лет.

Первой реакцией невесты на ламу, которая ждала на улице, были слова «я так тебя ненавижу», которые она сказала своему брату.

Но впоследствии она призналась, что это было не так ужасно и это все равно не испортило свадьбу, а наоборот – стало моментом, который девушка запомнила надолго.