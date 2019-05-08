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    Шоу-биз

    «Евровидение-2019» : в сети появились видео с репетиций участников второго полуфинала

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    «Евровидение-2019» : в сети появились видео с репетиций участников второго полуфинала

    Девять представителей своих стран отрепетировали конкурсные номера

    На главной сцене «Евровидения-2019» в Тель-Авиве состоялись последние репетиции участников второго полуфинала.

    Об этом сообщается на официальном сайте конкурса «Евровидение».

    На сцене отрепетировали свои номера 9 участников: представители от России, Албании, Хорватии, Литвы, Мальты, Норвегии, Азербайджана, Нидерландов и Македонии.

    На официальной странице Youtube-канала «Евровидение-2019» организаторы поделились фрагментами репетиций второго полуфинала песенного конкурса.

    Россия

    Албания

    Нидерланды

    Норвегия

    Македония

    Азербайджан

    Хорватия

    Мальта

    Литва

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