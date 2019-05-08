«Евровидение-2019» : в сети появились видео с репетиций участников второго полуфинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девять представителей своих стран отрепетировали конкурсные номера

На главной сцене «Евровидения-2019» в Тель-Авиве состоялись последние репетиции участников второго полуфинала.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса «Евровидение».

На сцене отрепетировали свои номера 9 участников: представители от России, Албании, Хорватии, Литвы, Мальты, Норвегии, Азербайджана, Нидерландов и Македонии.

На официальной странице Youtube-канала «Евровидение-2019» организаторы поделились фрагментами репетиций второго полуфинала песенного конкурса.

Россия

Албания

Нидерланды

Норвегия

Македония

Азербайджан

Хорватия

Мальта

Литва