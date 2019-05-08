«Евровидение-2019» : в сети появились видео с репетиций участников второго полуфинала
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Розсилка
Девять представителей своих стран отрепетировали конкурсные номера
На главной сцене «Евровидения-2019» в Тель-Авиве состоялись последние репетиции участников второго полуфинала.
Об этом сообщается на официальном сайте конкурса «Евровидение».
На сцене отрепетировали свои номера 9 участников: представители от России, Албании, Хорватии, Литвы, Мальты, Норвегии, Азербайджана, Нидерландов и Македонии.
На официальной странице Youtube-канала «Евровидение-2019» организаторы поделились фрагментами репетиций второго полуфинала песенного конкурса.
Россия
Албания
Нидерланды
Норвегия
Македония
Азербайджан
Хорватия
Мальта
Литва