Евровидение-2019: в сети появились первые видео с репетиций участников
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Розсилка
64-й песенный конкурс состоится в Тель-Авиве
На Евровидении-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая, состоялись первые репетиции конкурса.
Об этом сообщает официальный сайт конкурса Евровидение.
Во время репетиции на сцене Expo Tel Aviv 4 мая появились представители Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси.
После репетиции участники конкурса встретились со своими поклонниками и прессой.
Выступления стран-участников во время репетиции Евровидения-2019:
Кипр
Чехия
Финляндия
Польша
Словения
Черногория
Венгрия
Беларусь
Сербия
Бельгия
Грузия
Австрия