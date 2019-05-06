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    Шоу-биз

    Евровидение-2019: в сети появились первые видео с репетиций участников

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    Евровидение-2019: в сети появились первые видео с репетиций участников

    64-й песенный конкурс состоится в Тель-Авиве

    На Евровидении-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая, состоялись первые репетиции конкурса.

    Об этом сообщает официальный сайт конкурса Евровидение.

    Во время репетиции на сцене Expo Tel Aviv 4 мая появились представители Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси.

    После репетиции участники конкурса встретились со своими поклонниками и прессой.

    Выступления стран-участников во время репетиции Евровидения-2019:

    Кипр


    Чехия


    Финляндия


    Польша


    Словения


    Черногория


    Венгрия


    Беларусь


    Сербия

    Бельгия

    Грузия

    Австрия

     

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