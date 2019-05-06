Израильский вещатель застраховал проведение «Евровидения» из-за обстрелов

В случае отмены конкурса, компания получит компенсацию

Большая сумма компенсации обусловлена эскалацией конфликта Палестины и Израиля. Никто не может дать гарантий, что не будет обстрелов в дни проведения «Евровидения».

Также сообщается, что компания обеспечит всех конкурсантов страховкой от травм и причиненного материального ущерба.

Напомним, что подготовка к международному песенному конкурсу «Евровидение-2019» уже идет полным ходом и на днях, первые 12 конкурсантов уже успели отрепетировать свои номера на сцене в Тель-Авиве.