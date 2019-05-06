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    Шоу-биз

    Израильский вещатель застраховал проведение «Евровидения» из-за обстрелов

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    Израильский вещатель застраховал проведение «Евровидения» из-за обстрелов

    В случае отмены конкурса, компания получит компенсацию

    Очередные обстрелы со стороны палестинских боевиков вынудили израильскую корпорацию Кan застраховать проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
    Как сообщает Jewishnews, национальный вещатель подписал соглашение со страховой компанией Hachshara, и в случае отмены конкурса получит компенсацию. Ее размер не разглашается. По данным источников издания, речь идет о сотнях тысяч шекелей.

    Большая сумма компенсации обусловлена эскалацией конфликта Палестины и Израиля. Никто не может дать гарантий, что не будет обстрелов в дни проведения «Евровидения».

    Также сообщается, что компания обеспечит всех конкурсантов страховкой от травм и причиненного материального ущерба.

    Напомним, что подготовка к международному песенному конкурсу «Евровидение-2019» уже идет полным ходом и на днях, первые 12 конкурсантов уже успели отрепетировать свои номера на сцене в Тель-Авиве.

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