Украинские музыканты покорили сеть неординарным попурри из хитов группы Rammstein



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B&B Project

Участники группа B&B Project сыграли на бандуре и аккордеоне песни популярного коллектива

Украинские музыканты презентовали попурри из композиций группы Rammstein. Песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне. Необычное видео украинских музыкантов было опубликовано на YouTube.

В попурри прозвучали отрывки таких хитов, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne, а также презентованной недавно Deutschland.

Стоит отметить, что B&B Project (Bandura & Button Accordion) — украинский коллектив, который популяризирует украинские народные инструменты, путем исполнения современных композиций на новый лад.