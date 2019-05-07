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    Шоу-биз

    Украинские музыканты покорили сеть неординарным попурри из хитов группы Rammstein

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    <span>&nbsp;B&amp;B Project</span> - Украинские музыканты покорили сеть неординарным попурри из хитов группы Rammstein
     B&B Project

    Участники группа B&B Project сыграли на бандуре и аккордеоне песни популярного коллектива

    Украинские музыканты презентовали попурри из композиций группы Rammstein. Песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне. Необычное видео украинских музыкантов было опубликовано на YouTube.

    В попурри прозвучали отрывки таких хитов, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne, а также презентованной недавно Deutschland. 

    Стоит отметить, что  B&B Project (Bandura & Button Accordion) — украинский коллектив, который популяризирует украинские народные инструменты, путем исполнения современных композиций на новый лад.


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