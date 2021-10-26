Ей точно 58? Деми Мур удивила фанатов помолодевшим видов (фото)

Актрису запечатлели на вечеринке у Гвинет Пэлтроу

Знаменитая голливудская актриса актриса Деми Мур вышла в свет и удивила фанатов своим внешним видом. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 58-летняя знаменитость позировала в белом миди-платье итальянского дома моды Fendi и высоких сапогах на каблуке с квадратным носом. Ее образ дополнили очки в темной оправе. Волосы звезды распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что папарацци запечатлели Мур на вечеринке у американской актрисы Гвинет Пэлтроу, приуроченной к специальному показу многосерийного реалити-шоу Sex, Love & goop.

Поклонники оценили внешний вид Мур и отметили, что она выглядит гораздо моложе, чем раньше. «Деми, какая же ты красивая! Выглядишь очень молодо!», «Ты невероятно преобразилась! Такое гладкое лицо!», «Я люблю тебя, Деми!», «Как же ты светишься!», «Я мечтаю встретить тебя в реальности», «Ты великолепна», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.