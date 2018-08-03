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    Шоу-биз

    Выбран герой для нового спин-оффа «Человека-паука»

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    Выбран герой для нового спин-оффа «Человека-паука»

    Студия Sony Pictures запускает в производство очередной спин-офф супергеройского блокбастера «Человек-паук»

    Центральным персонажем предстоящего фильма станет Крэйвен-охотник.

    Давний враг Человека-паука первоначально носил имя Сергей Кравинов и являлся сыном русского аристократа, иммигрировавшего в США. Крэйвен одержим охотой на крупную дичь, игнорируя любое оружие, он стремится одолеть зверя голыми руками. Своей невероятной силе и сверхчеловеческим рефлексам он обязан эликсиру из трав, прорастающих в джунглях.

    «Крэйвен-охотник» пополнил ряды проектов о злодеях вселенной Человека-паука. Осенью на экраны выйдет «первая ласточка» - «Веном» с Томом Харди. Также в работе находится лента «Силвер и Блэк» о Серебряном соболе и Черной кошке, ее релиз намечен на 2019 год.

    Джерело: Киноафиша

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