Выбран герой для нового спин-оффа «Человека-паука»



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Студия Sony Pictures запускает в производство очередной спин-офф супергеройского блокбастера «Человек-паук»

Центральным персонажем предстоящего фильма станет Крэйвен-охотник.

Давний враг Человека-паука первоначально носил имя Сергей Кравинов и являлся сыном русского аристократа, иммигрировавшего в США. Крэйвен одержим охотой на крупную дичь, игнорируя любое оружие, он стремится одолеть зверя голыми руками. Своей невероятной силе и сверхчеловеческим рефлексам он обязан эликсиру из трав, прорастающих в джунглях.

«Крэйвен-охотник» пополнил ряды проектов о злодеях вселенной Человека-паука. Осенью на экраны выйдет «первая ласточка» - «Веном» с Томом Харди. Также в работе находится лента «Силвер и Блэк» о Серебряном соболе и Черной кошке, ее релиз намечен на 2019 год.

Джерело: Киноафиша