Фанаты «Лиги справедливости» собрали $20 000 на кампанию за выход режиссёрской версии фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время Комик-Кона в Сан-Диего они запустят в небо баннер

Фанаты киновсленной по мотивам комиксов DC собрали 20 тыс. долларов на кампанию за выход режиссёрской версии «Лиги справедливости». Во время Комик-Кона в Сан-Диего они хотят привлечь внимание компании Warner Bros. В ход пойдут плакаты, флаеры и огромный баннер, который запустят в небо. По плану, в небо над городом два часа будет бороздить самолёт с баннером. Деньги собрали путём краудфандинга.

Но это только начало кампании #ReleaseTheSnyderCut. На оставшиеся от сборов деньги планируют запустить рекламу на автобусах, билбордах и даже купить половину полосы в журнале The Hollywood Reporter.

Проблема только в том, что в этом году Warner Bros. не будет проводить презентацию на Комик-Коне.

Зак Снайдер не завершил картину лично из-за семейной трагедии. Джосс Уидон, который помогал со сценарием, был вынужден занять режиссёрское кресло и под руководством студии закончить ленту. В итоге на свет появилась другая «Лига справедливости». Фильм не удовлетворил фанатов Снайдера и не смог привлечь рядового зрители, в результате чего сборы картины составили всего 657 млн долларов при бюджете в 300 млн долларов. Многие поклонники считают, что «версия Снайдера» гораздо лучше и уже два года требуют её релиза.

Джерело: Киноафиша