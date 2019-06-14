Луи Гаррель празднует день рождения: лучшие фильмы актера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

interfax.ru

Луи Гаррель появился на свет 14 июня 1983 года в столице Франции – Париже

В 2003 году Луи сыграл одну из трех главных ролей в провокационной мелодраме признанного мастера кино Бернардо Бертолуччи «Мечтатели».

В 2004 году талантливый актер появился в картине режиссера Кристофа Оноре «Моя мать», в которой его партнершей по съемочной площадке стала выдающаяся актриса Изабель Юппер. В 2005-м Луи получил премию «Сезар» за роль в фильме своего отца «Постоянные любовники».

В следующем году талантливый актер появился в картинах «Парижская история» и «Прелюдия». В 2007-м кинематографическая копилка образов Гарреля пополнилась ролью бисексуала Исмаэля.

Кинолента «Все песни только о любви» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В мае 2010 года на этом же фестивале состоялась премьера фильма «Воображаемая любовь».

В ленте канадского режиссера Ксавье Долана Луи досталась эпизодическая роль приглашенного на вечеринку гостя. Период 2011–2014 годов ознаменовался выходом в свет работ «Возлюбленные», «Снаряды», «Замок в Италии», «Ревность» и «Сен Лоран. Стиль – это я».

В 2015-м состоялся полнометражный режиссерский дебют Гарреля. На большие экраны вышла погружающая зрителя в круговорот эмоций, царящих внутри любовного треугольника, картина «Друзья». Главную роль в ленте Луи отдал актрисе Гольшифте Фарахани. В этом же году актер был задействован в работе над фильмами «Мой король», «В тени женщин» и «Астрагал».

В мае 2017 года на открытии 70-го Каннского международного кинофестиваля состоялась премьера французского триллера Арно Деплешена «Призраки Исмаэля».

В 2007-2012 гг. состоял в фактическом браке с Валерией Бруни-Тедески. Вместе в 2009 году пара удочерила девочку из Сенегала, которую они назвали Селин. С 2017 года женат на французской модели Летиции Каста.