Гобунов рассказал, какие страны они хотели бы посетить с Осадчей в этом году



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Несмотря на плотный график, известный ведущий постоянно планирует новые путешествия с любимой

Новогодние праздники Юрий Горбунов с Екатериной Осадчей встретили на работе. Но после марафона корпоративов пара отправилась отдыхать на Сейшельские острова.

«Несмотря на то, что каждый день шли тропические дожди, наш отдых был великолепен. Там удивительная природа: черепахи, солнце, океан, вкусная еда, очень много фруктов», - рассказал популярный украинский телеведущий и кинопродюсер Юрий Гробунов в интервью «Главкому».

По мнению популярного телеведущего путешествия приносят те впечатления, которые отсаются на всю жизнь.

Мы все планируем побывать в Сингапуре и Японии. Не знаю, удастся в этом году, но мы бы очень хотели. Летний отпуск было бы хорошо провести там, где меньше дождей, но тоже тепло. И так, чтобы хватило времени отвлечься от работы и восстановить силы, - признается Горбунов.