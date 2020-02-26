13-летнему сыну Гвинет Пэлтроу понравились секс-игрушки звездной мамы



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Гвинет Пэлтроу с детьми

Необычный бизнес звездной мамы прокомментировал ее сын-подросток.

Увлечение Гвинет Пэлтроу секс-игрушками сначала смутило 13-летнего юношу, но потом он изменил мнение. Об этом рассказала сама бывшая подруга Брэда Питта в эфире шоу «Джимми Киммел Live».

По словам Гвинет, она сумела перейти в глазах сына «от смущающей до невероятно крутой матери». Сперва, увидев вибраторы в продаже на сайте Пэлтроу Goop lifestyle, Мозес подумал, что это неприлично. Однако потом мальчик решил, что это «здорово и позитивно».

«Ты феминистка, мама», - высказался юноша. Гвинет рассказала, что поблагодарила наследника за поддержку. Рассуждая о материнстве, Пэлтроу добавила, что детям известных родителей живется очень непросто. Они вынуждены ежедневно сталкиваться с общественной реакцией на то или иное действие мамы с папой.

Мозес появился на свет в 2006 году. Его отцом стал фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, брак актрисы с которым продержался десять лет. Знаменитая блондинка выстроила доверительные отношения с мальчиком.