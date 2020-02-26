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    Жизнь

    13-летнему сыну Гвинет Пэлтроу понравились секс-игрушки звездной мамы

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    Гвинет Пэлтроу с детьми - 13-летнему сыну Гвинет Пэлтроу понравились секс-игрушки звездной мамы
    Гвинет Пэлтроу с детьми

    Необычный бизнес звездной мамы прокомментировал ее сын-подросток.

    Увлечение Гвинет Пэлтроу секс-игрушками сначала смутило 13-летнего юношу, но потом он изменил мнение. Об этом рассказала сама бывшая подруга Брэда Питта в эфире шоу «Джимми Киммел Live».

    По словам Гвинет, она сумела перейти в глазах сына «от смущающей до невероятно крутой матери». Сперва, увидев вибраторы в продаже на сайте Пэлтроу Goop lifestyle, Мозес подумал, что это неприлично. Однако потом мальчик решил, что это «здорово и позитивно».

    «Ты феминистка, мама», - высказался юноша. Гвинет рассказала, что поблагодарила наследника за поддержку. Рассуждая о материнстве, Пэлтроу добавила, что детям известных родителей живется очень непросто. Они вынуждены ежедневно сталкиваться с общественной реакцией на то или иное действие мамы с папой.

    Мозес появился на свет в 2006 году. Его отцом стал фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, брак актрисы с которым продержался десять лет. Знаменитая блондинка выстроила доверительные отношения с мальчиком.

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