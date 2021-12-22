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    Федишин рассказала о своей киевской квартире

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    Ирина Федишин с сыновьями - Федишин рассказала о своей киевской квартире
    Ирина Федишин с сыновьями
    Фото: instagram.com/irynafedyshyn

    Пока однозначного решения о переезде в столицу семья певицы не приняла

    В новогодние праздники у Ирины Федишин безумный график и множество переездов между родным Львовом и Киевом. Но и в другие месяцы, говорит певица, приходится тратить много времени на дорогу. Впрочем, пока однозначного решения о переезде в столицу семья не приняла.

    «У нас есть квартира в Киеве, но Львов и все мое большое хозяйство сдерживает. Мама, папа, все там. Семью удается видеть нечасто, такая жизнь – на колесах. Но мы обязательно планируем вскоре отдохнуть – или на море, или на лыжи, или просто где-нибудь хорошо проведем время», – отметила Ирина Федишин за кулисами концерта-награждения «Музыкальная платформа» (телеканал «Украина»).

    Сыновья, говорит певица, у нее уже достаточно взрослые, поэтому с пониманием относятся к напряженному графику мамы.

    «Как-то я вернулась во Львов и через день снова должна была ехать в Киев, Юрчик спросил: «Мама, ты зачем на один день приезжала? Ты же уставшая, дальняя дорога, надо было перебыть в Киеве». Но я ответила, что соскучилась и просто хотела провести с ними время».

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    Теги: дети звезд Киев Львов Ирина Федишин шоу-бизнес семья квартира море
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    Федишин рассказала о своей киевской квартире