Федишин рассказала о своей киевской квартире

Пока однозначного решения о переезде в столицу семья певицы не приняла

В новогодние праздники у Ирины Федишин безумный график и множество переездов между родным Львовом и Киевом. Но и в другие месяцы, говорит певица, приходится тратить много времени на дорогу. Впрочем, пока однозначного решения о переезде в столицу семья не приняла.

«У нас есть квартира в Киеве, но Львов и все мое большое хозяйство сдерживает. Мама, папа, все там. Семью удается видеть нечасто, такая жизнь – на колесах. Но мы обязательно планируем вскоре отдохнуть – или на море, или на лыжи, или просто где-нибудь хорошо проведем время», – отметила Ирина Федишин за кулисами концерта-награждения «Музыкальная платформа» (телеканал «Украина»).

Сыновья, говорит певица, у нее уже достаточно взрослые, поэтому с пониманием относятся к напряженному графику мамы.

«Как-то я вернулась во Львов и через день снова должна была ехать в Киев, Юрчик спросил: «Мама, ты зачем на один день приезжала? Ты же уставшая, дальняя дорога, надо было перебыть в Киеве». Но я ответила, что соскучилась и просто хотела провести с ними время».