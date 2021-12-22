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    Джерри Хейл: Отдамся тому, кто напишет мне без ошибок

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    Джерри Хейл - Джерри Хейл: Отдамся тому, кто напишет мне без ошибок
    Джерри Хейл
    Фото ТРК УКраина

    Певица стала стендап-комиком и не стесняется пикантных тем

    Два месяца назад певица Jerry Heil попробовала себя в роли стендап-комика. Звезда признается: было очень страшно выходить в новом амплуа.

    «Когда пою, я в своей тарелке. Все артисты забывают слова песен, но там ты можешь отдать микрофон в зал и сказать: «А теперь вы», а здесь так не получится. Поэтому было очень непросто. Я работала с лучшими комиками-авторами, известными работой с именитыми студиями, поэтому было очень ответственно. И такой дебют прошел», – поделилась новым опытом Jerry Heil в интервью каналу «Украина».

    В своем стендап-выступлении девушка подняла все щекотливые темы и поделилась очень личными вещами. При этом певица утверждает: ей было комфортно шутить над этим.

    «Там была шутка о том, что я не то, что держу целомудрие до свадьбы, а отдамся тому, кто напишет мне в директ без ошибок. Вы не представляете, сколько пришло после этого сообщений, мол: «Посмотри, я пишу без ошибок», – смеется артистка. – Кто как, конечно, писал, но все старались».

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    Теги: скандал певица Украина шоу-бизнес
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    Джерри Хейл: Отдамся тому, кто напишет мне без ошибок