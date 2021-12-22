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    Барбара Брыльска сломала позвоночник

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    Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Ирония судьбы&raquo; - Барбара Брыльска сломала позвоночник
    Кадр из фильма «Ирония судьбы»
    фото из открытых источников

    80-летняя актриса толком не может ходить

    Польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», сломала позвоночник.

    Как сообщает PopCornNews, о тяжелой травме стало известно, когда журналисты просили 80-летнюю Брыльску об интервью. Она призналась, что находится «не в форме» и рассказала о переломе позвоночника.

    «Молюсь. Не могу встречаться с людьми», – сказала актриса. Она добавила, что ей после такой травмы еще предстоит непростая реабилитация – и физическая, и моральная, и пока она просто не знает, что будет дальше.

    Одно время ходили слухи о страшном диагнозе актрисы. Мол, она больна онкологическим заболеванием. В последнее время артистка редко появляется на публике, что только усиливало неприятные подозрения. Однако сама Барбара уверяет: «Нет. Какой рак? Какие слухи странные».

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    Теги: актриса рак шоу-бизнес
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    Барбара Брыльска сломала позвоночник