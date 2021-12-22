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    Российские аферисты выманили у Maruv €60 тыс

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    Имя Maruv &ndash; творческий псевдоним певицы Анны Корсун - Российские аферисты выманили у Maruv €60 тыс
    Имя Maruv – творческий псевдоним певицы Анны Корсун
    фото из открытых источников

    Певица впервые рассказала, как мошенники украли у нее большую сумму денег

    Певица Maruv рассказала, что заказала у знакомых кинетические украшения и заплатила 60 тыс евро за работу. Но декорации так и не получила, пишет ТСН.

    Впрочем, артистка надеется вернуть деньги. Она даже уже подыскивала коллекторов, которые бы забрали у обманщиков ее деньги. Однако потом отказалась от этой идеи: «Предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек». И подала на мошенников иск в суд.

    Ранее мы писали, что Maruv в одном белье показала «горячие танцы» на кухне. Танцевала исполнительница под свою композицию. В комментариях певица написала: «А вы любите готовить?»

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    Теги: суд певица деньги шоу-бизнес мошенники Maruv
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    Российские аферисты выманили у Maruv €60 тыс