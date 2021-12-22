Российские аферисты выманили у Maruv €60 тыс

Певица впервые рассказала, как мошенники украли у нее большую сумму денег

Певица Maruv рассказала, что заказала у знакомых кинетические украшения и заплатила 60 тыс евро за работу. Но декорации так и не получила, пишет ТСН.

Впрочем, артистка надеется вернуть деньги. Она даже уже подыскивала коллекторов, которые бы забрали у обманщиков ее деньги. Однако потом отказалась от этой идеи: «Предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек». И подала на мошенников иск в суд.

Ранее мы писали, что Maruv в одном белье показала «горячие танцы» на кухне. Танцевала исполнительница под свою композицию. В комментариях певица написала: «А вы любите готовить?»