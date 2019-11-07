Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верона ван де Лер блистала в гимнастике, а теперь проявляет себя на несколько ином поприще Фото: instagram.com/veronagymnast2/

Спортсменка подытожила карьеру

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о работе в порноиндустрии. Об этом сообщает The Sun.

Ван де Лер заявила, что восемь лет снималась в фильмах для взрослых и в конце этого года завершает карьеру актрисы. Она отметила, в течение всего времени любила свое дело. По ее словам, она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2008 году. В 2011-м ее признали виновной в шантаже двух человек, которые находились в тайных отношениях. Тогда же голландка начала сниматься в фильмах для взрослых.

Ван де Лер - серебряный призер чемпионата мира 2002 года. В том же году она стала спортсменкой года в Нидерландах. В ее активе также три серебра и две бронзы первенства Европы-2002.

Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении