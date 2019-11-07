  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)

    • Розсилка
    <p>Верона ван де Лер блистала в гимнастике, а теперь проявляет себя на несколько ином поприще</p> <p>Фото: instagram.com/veronagymnast2/</p> <div></div> - Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)

    Верона ван де Лер блистала в гимнастике, а теперь проявляет себя на несколько ином поприще

    Фото: instagram.com/veronagymnast2/

    Спортсменка подытожила карьеру

    Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о работе в порноиндустрии. Об этом сообщает The Sun.

    Ван де Лер заявила, что восемь лет снималась в фильмах для взрослых и в конце этого года завершает карьеру актрисы. Она отметила, в течение всего времени любила свое дело. По ее словам, она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Призерка чемпионата мира по гимнастике призналась, что снималась в порнофильмах (фото, видео)
    Фото: instagram.com/veronagymnast2/

    Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2008 году. В 2011-м ее признали виновной в шантаже двух человек, которые находились в тайных отношениях. Тогда же голландка начала сниматься в фильмах для взрослых.

    Ван де Лер - серебряный призер чемпионата мира 2002 года. В том же году она стала спортсменкой года в Нидерландах. В ее активе также три серебра и две бронзы первенства Европы-2002.

     Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ