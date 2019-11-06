Колин Фарелл сыграет в новом «Бэтмене»



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На счету Колина Фарелла десятки самых разных ролей

Актер дополнит звездный состав самой ожидаемой картины

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в прокат лишь в 2021 году, но уже сейчас все только о нем и говорят. Судя по всему актерский состав ленты ожидается просто невероятный.

На прошлой неделе стало известно, что роль Двуликого может достаться Мэтью МакКонахи, а женщину-кошку сыграет Зоуи Кравитц. Трио злодеев новой картины режиссера Мэтта Ривза может завершить Колин Фарелл, которому останется рольПингвина, передает NYpost.

На счету Фарелла десятки самых разных ролей - драматических, комедийных, мистических. Поклонники с нетерпением ожидают возможности увидеть кумира в новой роли на большом экране.