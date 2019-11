Последний подарок Джорджа Майкла вышел в свет для распространения «любви и праздничной радости»



Джордж Майкл умер на Рождество в 2016 году в 53-летнем возрасте

Песню «This Is How (We Want You Get You High)» Майкл записал в 2015-м, но до премьеры не дожил

Семья Майкла Джорджа сделала его поклонникам подарок к зимним праздникам, выпустив впервые за последние семь лет новую композицию британского певца.

Отмечается, что песню «This Is How (We Want You Get You High)» Майкл записал в 2015-м, но до премьеры не дожил.

Новый сингл обнародовали сегодня, 6 ноября, чтобы распространить «любовь и праздничную радость».

«Мы с гордостью вручаем этот новый трек в качестве его подарка для вас, чтобы передать всем вам любовь и радость», - сказал менеджер артиста. Посмертный трек прозвучит и в документальном фильме о Джорджа Майкла «Last Christmas», которая выйдет в кинотеатрах 15 ноября.

Напомним, Джордж Майкл умер на Рождество 2016 года на 53-летнем возрасте. Причиной внезапной смерти певца стали заболевания сердца и печени.

