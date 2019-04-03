Хелен Миррен выступила против стриминговых сервисов
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Не так давно Стивен Спилберг практически объявил стриминговым сервисам войну
Стивен Спилберг считает, что их фильмы не достойны претендовать на «Оскар» и другие престижные премии. В то время, как многие актёры оставили своё мнение при себе, Хелен Миррен решительно выступила против стриминговой платформы Netflix.
Стриминговые сервисы вроде Netflix, Amazon, Hulu и других предлагают зрителям качественный и разнообразный контент, от развлекательных ТВ-шоу до авторских лент. Мартин Скорсезе отдал предпочтение сотрудничеству с Netflix, а его уважаемый коллега Стивен Спилберг, напротив, выступил против их творчества на кинопремиях. В этот вторник его поддержала Хелен Миррен, посетившая показ фильма «Хороший лжец» от студии Warner Bros. на CinemaCon. Актриса подчеркнула, что никакие проекты от стрим-сервисов не сравнятся с возможностью посмотреть фильмы на экранах кинотеатров, и с улыбкой добавила: «Мне нравится Netflix, но к чёрту Netflix».
Это довольно смелое заявление для 73-летней актрисы, учитывая, что в этом году благодаря стриминговой платформе режиссер Альфонсо Куарон завоевал очередную золотую статуэтку «Оскар» за режиссёрскую и операторскую работу в фильме «Рома». Кроме того, Netflix профинансировал немало авторских работ, дав зрителям возможность оценить такой фильм, как «Баллада Бастера Скраггса» от братьев Коэн. Чем закончится это противостояние — неизвестно, но, судя по предположениям профессиональных критиков, актёрам пока лучше держаться от него в стороне.
Джерело: popcornnews