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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном

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    <p>По словам актрисы, она не сношалась со скандальным продюсером, несмотря на его ложь</p> <div></div> - Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном

    По словам актрисы, она не сношалась со скандальным продюсером, несмотря на его ложь

    Сексуальный скандал вокруг продюсера не утихает

    На днях голливудская звезда Шарлиз Терон заявила, что «не удивлена» злоупотреблением властью со стороны кинопродюсера. В интервью изданию New York Times актриса немного подробнее рассказала о том, как Вайнштейн притеснял окружающих и вмешивался в дела звезд, сотрудничавших с компанией Miramax.

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    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном
    Шарлиз Терон заявила, что не спала с Харви Вайнштейном

    «Стравливать женщин друг с другом? Вайнштейн был очень, очень хорош в этом», – заявила Терон. По ее словам, продюсер зачастую прибегал к манипуляциям, намекая, что уже разговаривал о какой-либо из ролей с другими актрисами. Не стеснялся он рассказывать и о том, что сама Терон, а также ее коллега Рене Зеллвегер занимались с ним сексом ради того, чтобы получить работу. Очевидно, таким способом Вайнштейн убеждал других актрис, что ничего зазорного в таком способе добиться роли нет.

    В групповом иске, поданном в декабре 2017 года, актриса Мелисса Сейджмиллер заявила, что продюсер часто хвастался именами знаменитостей, которые уже с радостью разделили с ним постель, чтобы склонить женщин вступить с ним в связь.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес постель
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