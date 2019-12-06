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    Фото

    Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

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    Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
    instagram.com/lindsaylohan

    Снимок Лохан опубликовала в своем Instagram

    13 лет назад они с Мерил украсили обложку журнала W. Тот год запомнился фанатам еще и благодаря выходу фильма «Компаньоны», в котором актрисы снялись вместе.

    «Старые добрые времена», — написала Линдси. На фото Лохан и Стрип правда выглядят потрясающе: они обе одеты в черные наряды и стоят лицом к лицу. Кстати, Линдси утверждает, что поза актрис была именно ее задумкой.

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    instagram.com/lindsaylohan

    Поклонники сделали комплименты Лохан и Стрип, однако многие решили не скрывать своих эмоций и сказать Линдси о том, что они не меньше скучают по актрисе из тех времен. «Пожалуйста, вернись в то время, Линдси. Твои фанаты хотят снова увидеть, как ты сияешь», — отметила одна из подписчиц.

    В 2006 году в интервью изданию актриса призналась, что она мечтает о карьере, похожей на творческий путь Мерил.

    «Я хочу, чтобы люди знали меня благодаря той работе, которую я делаю, а не из-за этого образа тусовщицы, который отвратителен и несправедлив, ведь я так много работаю», — говорила она. По словам Линдси, возможно, однажды кто-то вдохновился бы ее карьерой и захотел бы сделать обложку именно с ней.

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