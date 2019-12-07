Егорова рассказала, дает ли Мухарский деньги на детей



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Телеведущая Снежана Егорова дважды разведена

По словам Снежаны, Антон не давал разрешения на их заграничный отдых

Популярная украинская телеведущая Снежана Егорова дважды разведена. От второго мужа, шоумена Антона Мухарского, у телеведущей трое детей - Арина, Андрей и Иван. Поддерживает ли Мухарский их общих детей материально, Снежана Егорова рассказала в передаче «Зірковий шлях».

Развод с Мухарским выдался очень скандальным и долго обсуждался в прессе.

«Уже прошло 7 лет. Он ушел из семьи, когда нашему младшему сыну было полгода, я кормила его грудью. Я 2 года вообще надеялась, что мы найдем общий язык, и как взрослые люди разойдемся цивилизованно. 5 лет длились суды. Он живет своей личной жизнью. У меня нет алиментов. У меня есть договор, который собственно является основным документом, по которому мы должны действовать, потому что мы пришли к определенному согласию. Конечно, он вернул все долги, которые накопились в течение 4 лет. Он платит исправно сумму, указанную в договоре. Потому что договор ему не удалось разорвать, ибо он составлен в интересах детей. Антон платит деньги, потому что постоянно находится за границей и не хочет попадать в эту ловушку, хочет пересекать границу спокойно», - говорит «Зірковому шляху» Егорова.

Так же могут теперь пересекать границу и дети, ведь раньше, по утверждению Снежаны, Антон Мухарский не давал разрешения на их заграничный отдых. Почему так, пытался выяснить их старший сын.

«Несколько раз Андрюша пытался с ним поговорить. Это Андрюша мне рассказывает. Антон беспрепятственно мог общаться с детьми, если договаривался со мной. И он его спрашивал: «Папа, почему мы не можем выезжать за границу?», - говорит Андрей. «Потому, сынок, что я революционер. Я выбрал революцию, а не семью. А твоя мама ставит мне палки в колеса», - отвечал Антин. Он обычно говорит по-русски с детьми. Андрюша говорит: «Папа, подожди». Внимание, человеку 10 лет на тот момент. Андрюша говорит: «Папа, это твои отношения с нашей мамой. Я спрашиваю, почему мы, я, Арина и Ваня, не можем выехать за границу». Потому что, сынок, я - революционер». И далее комментарий моего сына: «И потом я понял, мама, что он шизофреник, налил ему чаю, мы поиграли в шахматы и он поехал домой». Все», - поделилась на канале «Украина» Снежана Егорова.