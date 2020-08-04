Фото 50-летней Дженнифер Лопес без макияжа вызвало ажиотаж в сети



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51-летняя американская певица Дженнифер Лопес похвасталась естественной красотой instagram.com/jlo/

Тому, как выглядит артистка по утрам, позавидовали многие фанатки.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес наглядно продемонстрировала, как стала выглядеть без стресса и недосыпов. Артистка сделала селфи, едва проснувшись.

Певица позировала в именном банном халате на голое тело. На лице Дженнифер не было ни грамма косметики, а волосы естественным образом легли в эффектную прическу. «Доброе утро всем!» - лаконично подписала кадр звезда.

instagram.com/jlo/

Фолловеры осыпали Лопес комплиментами. А многие подписчицы попросили поп-диву рассекреть, как ей удается так хорошо выглядеть с утра. «Твое лицо просто идеально», «Когда ты проснулась уже идеальной. Можно мне так же?!», «Детка, ты нас поражаешь. Только ты можешь с утра быть такой красоткой!», «Красота от природы», «Расскажи, как выглядеть так идеально с утра?», «Королева утренних селфи!», «Это какая-то магия! Ты супер!» - написали пользователи.

Артистка также похвасталась красавицами-сестрами, старшей Лесли и младшей Линдой. Лопес обнародовала редкие кадрами с родными. На одном из снимков певица предстала совсем малышкой. «Люблю вас!» - обратилась к сестрам Дженнифер.

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