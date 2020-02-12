Мисс-Украина 2018 поделилась провокационным фото



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Украинская модель Леонила Гузь поделилась новым фото в своем Instagram

Леонила Гузь без белья игриво показала грудь. «Смейся Ли)))Главное, руки не опускай))», - подписала она фото, на котором позирует тооплес и старается прикрыть руками голую грудь.

К снимку также идет хэштех бэкстейдж, что намекает на то, что в перерывах они неплоховеселились.

На снимке Леонила стоит в черных трусиках с бахромой, и с голой грудью. На грудь Леонилы Гузь надета тонкая цепочка, которая охватывает груди у основания, но ничем их не прикрывает - сомнительная часть гардероба, если вы не на нудистском пляже или в постели с любимым человеком.

instagram.com/leonila.guz

Тем не мене, Леонила продемонстрировала красоту форм и отличный макияж - так как на кадре глаза у нее закрыты.