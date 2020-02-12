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    Фото

    Мисс-Украина 2018 поделилась провокационным фото

    • Розсилка
    Мисс-Украина 2018 поделилась провокационным фото

    Украинская модель Леонила Гузь поделилась новым фото в своем Instagram

    Леонила Гузь без белья игриво показала грудь. «Смейся Ли)))Главное, руки не опускай))», - подписала она фото, на котором позирует тооплес и старается прикрыть руками голую грудь.

    К снимку также идет хэштех бэкстейдж, что намекает на то, что в перерывах они неплоховеселились.

    На снимке Леонила стоит в черных трусиках с бахромой, и с голой грудью. На грудь Леонилы Гузь надета тонкая цепочка, которая охватывает груди у основания, но ничем их не прикрывает - сомнительная часть гардероба, если вы не на нудистском пляже или в постели с любимым человеком.

    1581450828-1076
    instagram.com/leonila.guz

    Тем не мене, Леонила продемонстрировала красоту форм и отличный макияж - так как на кадре глаза у нее закрыты.

    знаменитости фотография модель Instagram
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