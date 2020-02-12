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    Шоу-биз

    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)

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    <p>Крестили девочку в одном из храмов Киева</p> <div></div> - 38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)

    Крестили девочку в одном из храмов Киева

    На крестинах присутствовали звездные гости

    В конце декабря прошлого года 38-летняя певица Наталка Карпа родила дочь. Девочку назвали Златой, а на днях, 6 февраля, состоялось Таинство Крещения малыша.

    Об этом сообщила певица в своем Фейсбуке, а также опубликовала фото с события, отметив, что в их семье это особенно солнечный день. Крестили девочку в одном из храмов Киева - в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ.

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    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)
    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)
    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)
    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)
    38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)

    Кроме родных, на крестинах присутствовали звездные гости, среди которых была и телеведущая Екатерина Осадчая, поэтому на YouTube- канале «Светской жизни» появилось эксклюзивное видео с крестин.

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