38-летняя Наталка Карпа окрестила первенца: как это было (фото)



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Крестили девочку в одном из храмов Киева

На крестинах присутствовали звездные гости

В конце декабря прошлого года 38-летняя певица Наталка Карпа родила дочь. Девочку назвали Златой, а на днях, 6 февраля, состоялось Таинство Крещения малыша.

Об этом сообщила певица в своем Фейсбуке, а также опубликовала фото с события, отметив, что в их семье это особенно солнечный день. Крестили девочку в одном из храмов Киева - в Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Кроме родных, на крестинах присутствовали звездные гости, среди которых была и телеведущая Екатерина Осадчая, поэтому на YouTube- канале «Светской жизни» появилось эксклюзивное видео с крестин.