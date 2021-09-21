Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты

Поклонники обвинили Настю Ивлееву в фэтшейминге из-за фото с лишним весом

Российская блогерша Анастасия Ивлеева поделилась фотографией, на которой она выглядит полной, и разочаровала фанатов. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость снялась вместе с эстонским хип-хоп-исполнителем Томасом Таммеметсом, который более известен под псевдонимом Томми Кэш.

На размещенном снимке видно, что Ивлеевой и Кэшу прибавили лишний вес с помощью фотошопа и специального грима. Участники съемки демонстрируют жировые складки на теле и второй подбородок. Так, например, рэпера запечатлели в расстегнутой рубашке, а телезвезду — в облегающем костюме.

Подписчики блогерши не оценили новый пост и обвинили ее в фэтшейминге (термин для осуждения или высмеивания людей с избыточным весом). «Томми и Настя, вы мне нравились до этого момента. Это отвратительно. Полное проявление фэтшейминга», «Что за жесть», «Отвратительно», «В следующий раз продумайте свое искусство и все последствия, которые оно влечет за собой», «Отписываюсь, никто не имеет права высмеивать полноту», — писали поклонники.

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