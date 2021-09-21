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    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты

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    Фото: @_agentgirl_ - Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты

    Фото: @_agentgirl_

    Поклонники обвинили Настю Ивлееву в фэтшейминге из-за фото с лишним весом

    Российская блогерша Анастасия Ивлеева поделилась фотографией, на которой она выглядит полной, и разочаровала фанатов. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    Знаменитость снялась вместе с эстонским хип-хоп-исполнителем Томасом Таммеметсом, который более известен под псевдонимом Томми Кэш.

    На размещенном снимке видно, что Ивлеевой и Кэшу прибавили лишний вес с помощью фотошопа и специального грима. Участники съемки демонстрируют жировые складки на теле и второй подбородок. Так, например, рэпера запечатлели в расстегнутой рубашке, а телезвезду — в облегающем костюме.

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    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты
    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты
    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты
    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты
    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты

    Подписчики блогерши не оценили новый пост и обвинили ее в фэтшейминге (термин для осуждения или высмеивания людей с избыточным весом). «Томми и Настя, вы мне нравились до этого момента. Это отвратительно. Полное проявление фэтшейминга», «Что за жесть», «Отвратительно», «В следующий раз продумайте свое искусство и все последствия, которые оно влечет за собой», «Отписываюсь, никто не имеет права высмеивать полноту», — писали поклонники.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Внезапно располневшую Настю Ивлееву раскритиковали ее фанаты