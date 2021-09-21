Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)

Олимпийская чемпионка вылила свою обиду украинским журналистам

Яна Клочкова не пригласили на празднование Независимости. Олимпийская чемпионка по плаванию специально прибыла из оккупированного Крыма в Киев, но власть не пригласила ее ни на одно из мероприятий, посвященных 30-летию провозглашения Независимости. Об этом спортсменка рассказала в эфире канала «1+1».

По словам Клочковой, такое отношение украинских властей заставило ее плакать. «Оказывается, спортсмены не нужны нашей стране», - делает вывод чемпионка.

Она переводит вопросы, которыми ее вроде засыпали поклонники в сети: «Почему вас не пригласили?», «Почему к вам так относятся?». По словам Клочковой, она не знала, как ответить.

При этом на уточняющий вопрос, не считает ли она, что такое отношение объясняется тем, что семья чемпионки живет в оккупированном Крыму, спортсменка ответила так: «Не знаю, я не думала. Может, потому, что я говорю по-русски ».

Напомним, родители Клочковой живут в оккупированном Крыму, там же в школу ходит и ее сын Саша. «Он там занимается, учится, ему там нравится. Возможно, со временем что-то изменится », - признает спортсменка. Клочкова также говорит, что у нее опускаются руки после такого отношения. Единственный представитель власти, который связался с ней, - это коллега, спортсмен Жан Беленюк. По словам Клочковой, он написал в личные и «извинился за нашу страну».

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