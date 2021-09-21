  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Легендарная спортсменка обиделась на украинскую власть Фото: кадры из сюжета &laquo;1 + 1&raquo; - Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)

    Легендарная спортсменка обиделась на украинскую власть

    Фото: кадры из сюжета «1 + 1»

    Олимпийская чемпионка вылила свою обиду украинским журналистам

    Яна Клочкова не пригласили на празднование Независимости. Олимпийская чемпионка по плаванию специально прибыла из оккупированного Крыма в Киев, но власть не пригласила ее ни на одно из мероприятий, посвященных 30-летию провозглашения Независимости. Об этом спортсменка рассказала в эфире канала «1+1».

    По словам Клочковой, такое отношение украинских властей заставило ее плакать. «Оказывается, спортсмены не нужны нашей стране», - делает вывод чемпионка.

    Она переводит вопросы, которыми ее вроде засыпали поклонники в сети: «Почему вас не пригласили?», «Почему к вам так относятся?». По словам Клочковой, она не знала, как ответить.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)
    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)
    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)
    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)

    При этом на уточняющий вопрос, не считает ли она, что такое отношение объясняется тем, что семья чемпионки живет в оккупированном Крыму, спортсменка ответила так: «Не знаю, я не думала. Может, потому, что я говорю по-русски ».

    Напомним, родители Клочковой живут в оккупированном Крыму, там же в школу ходит и ее сын Саша. «Он там занимается, учится, ему там нравится. Возможно, со временем что-то изменится », - признает спортсменка. Клочкова также говорит, что у нее опускаются руки после такого отношения. Единственный представитель власти, который связался с ней, - это коллега, спортсмен Жан Беленюк. По словам Клочковой, он написал в личные и «извинился за нашу страну».

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик.

    Читайте также: Андрей Данилко год скрывал смерть матери (видео)

    Теги: знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Проживающая в оккупированном Крыму Яна Клочкова обиделась на Украину. Стала известна причина (фото)