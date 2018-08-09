Фронтмен группы «Тік» готовит к выпуску сборник стихов



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Виктор Бронюк

Виктор Бронюк признался, что готовит сюрприз для своих поклонников

Как стало известно Scotch, лидер группы Виктор Бронюк еще несколько лет назад задумал издать сборник своих стихов.

«В принципе, книга уже была готова, но тогда как раз начались все эти нехорошие события в Украине. И я понял, что тогда это было не ко времени и не к месту, поэтому решил вернуться к этой идее позже», – рассказал Виктор Бронюк за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

Впрочем, оказывается, один экземпляр уже вышел из типографии. И Виктор всерьез думает о том, чтобы выпустить книгу более солидным тиражом.

«В прошлом году я получил экземпляр книги от своей супруги. Она все организовала, договорилась с издательством и презентовала мне мой же сборник стихов. Это, конечно, было очень приятно. Думаю, вскоре мы займемся этим вопросом и издадим книгу, чтобы свой экземпляр мог получить каждый желающий», – рассказал музыкант.