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    День рождения Александра Пономарева: лучшие клипы исполнителя

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    <span>Александр Пономарев&nbsp;</span> - День рождения Александра Пономарева: лучшие клипы исполнителя
    Александр Пономарев 

    Народный артист Украины Александр Пономарев празднует свой 45-й день рождения

    Родители маленького Саши с юных лет замечали талант мальчика, но не могли дать сыну музыкальное образование или купить инструменты, так как испытывали финансовые сложности, которые не помешали становлению его как артиста.

    В 12 лет появилась первая написанная Сашей песня «Святая Анна», которую он даже исполнял под окнами одноклассницы, которая ему безумно нравилась. В 1993 году дебютировал на Всеукраинском конкурсе молодых исполнителей «Червона рута» в Донецке, где одержал победу. В конце года певца окрестили лучшим поп-исполнителем Украины.

    После победы на Международном конкурсе молодых исполнителей «Ялта-96» в 1998 году Александр выпускает свой первый альбом «З ранку до ночі».

    Наиболее известными хитами исполнителя являются песни «Ти моя», «Ніжними вустами», «Він чекає на неї», «Ніченькою темною», «Човен».

    В 2003 году Александр Пономарев представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Латвии. С англоязычной песней «Hasta la vista» певец занял 14 место.

    Пономарев является основателем и владельцем продюсерского центра «З ранку до ночі», который считается одним из лучших в Украине. Также артист стал ведущим программы «Смачна країна» на телеканале «1+1»; в 2011 году появился в роли одного из музыкальных тренеров шоу «Голос країни».

    На протяжении десяти лет состоял в гражданском браке с Алёной Мозговой, дочерью известного украинского композитора. У пары есть дочь Евгения. В 2006 году женился на юной студентке Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра. Союз был недолгим, и в скором времени распался. Долгое время исполнителю приписывали роман с молодой певицей Марией Яремчук, но официально эту информацию Пономарев не подтвердил.

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