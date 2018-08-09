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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко засветила беременный животик на отдыхе с Топаловым

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    Регина Тодоренко - Регина Тодоренко засветила беременный животик на отдыхе с Топаловым
    Регина Тодоренко

    После того, как российский исполнитель Влад Топалов сделал предложение украинской телеведущей и певице Регине Тодоренко, поклонники и журналисты следят за соцсетями артистов более внимательно

    И вот, наконец-то все удостоверились, что Регина Тодоренко беременна.

    Сейчас звезда находится на отдыхе. И на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором отчетливо виден округлившийся животик.

    Также, в СМИ уже обсуждают пол ребенка и дату родов. По информации инсайдеров, Регина должна родить мальчика в конце этого года. Но сама ни Тодоренко, ни Топалов эту информацию не подтвердили.


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