Регина Тодоренко засветила беременный животик на отдыхе с Топаловым



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Регина Тодоренко

После того, как российский исполнитель Влад Топалов сделал предложение украинской телеведущей и певице Регине Тодоренко, поклонники и журналисты следят за соцсетями артистов более внимательно

И вот, наконец-то все удостоверились, что Регина Тодоренко беременна.

Сейчас звезда находится на отдыхе. И на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором отчетливо виден округлившийся животик.

Также, в СМИ уже обсуждают пол ребенка и дату родов. По информации инсайдеров, Регина должна родить мальчика в конце этого года. Но сама ни Тодоренко, ни Топалов эту информацию не подтвердили.





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