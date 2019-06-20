Глаза полные счастья: Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

Будущая мама призналась, что чувствует себя отлично

На днях модель и экс-участница группы «Виа Гра» призналась, что ждет второго ребенка. Эта новость стала полной неожиданностью для поклонников, ведь в соцсети не было даже намека на интересное положение Димопулос.

На своей странице в Instagram Санта расставила все точки над «і» и ответила на все интересующие фолловеров вопросы.

На данный момент Димопулос находится на 29 неделе беременности.



«Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Но постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном.

За первый триместр набрала сразу 6-7кг. Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму когда нужно», - отметила будущая мама.

Также Санта отметила, что у нет никаких перепадов настроения и капризов.

«Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая», - отметила экс-участница группы «Виа Гра».

Напомним, что для 32-летней Димопулос это будет уже второй ребенок. От первого брака с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у нее подрастает сын Даниэль.

18 сентября 2012 года состоялась ее свадьба с Владимиром Самсоненко, но уже в 2013 году они развелись.

В 2015 году экс-солистка «Виа Гры» тайно вышла замуж за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко. У него же есть трое детей от предыдущего брака.



