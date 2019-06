Тейлор Свифт обвинили в плагиате клипа Бейонсе



You Need To Calm Down - так называется новое видео Тейлор Свифт

Однако не все меломаны обрадовались выходу нового клипа.

В новом музыкальном ролике Тейлор Свифт ценители музыки углядели немало попыток повторить опыт другой, более опытной коллеги - Бейонсе.

По словам критиков нового видео Тейлор, оно слишком уж похоже на ролик королевы Би под названием Party, которое выходило аж в 2011 году. В своей песне Свифт копирует отдельные сцены, детали интерьера и одежды, а иногда и позы, которые были присущи Бейонсе. К примеру: в обоих клипах есть сцены в бассейне на заднем дворе, принятие солнечных ванн и бьюти-процедуры в масках.

Больше всего недовольства насчет отсутствия оригинальности в клипе Тейлор вызвало у пользователей Twitter.

Так, один из них написал: «Оказывается, Бейонсе оставила декорации со своего клипа Party: как мило, что она разрешила девочкам ими попользоваться».

Другой же прокомментировал: «Если Тейлор хочет, чтобы люди перестали обвинять ее в плагиате Бейонсе, возможно, ей стоит перестать ее плагиатить». Гнев недовольных не смягчило даже то, что у Тейлор, в отличие от Бейонсе, в клипе присутствуют Райан Рейнольдс и Кэти Перри, которых она позвала к себе на съемки.





Джерело: Hello!