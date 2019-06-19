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    Шоу-биз

    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник

    • Розсилка
    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник

    Украинская певица призналась, чем ей приходится терпеть боль

    Певица Maruv и ее муж Александр Корсун рассказали, чем артистке приходится жертвовать ради популярности.

    Скандальная певица готовила шоу около четырех месяцев. В результате – переполненный семитысячный зал, откровенные танцы на высоких каблуках и эпатажные костюмы.

    Стоит отметить, что несмотря на миллионные просмотры клипов, настоящую популярность певица получила после участия в национальном отборе на «Евровидение 2019».

    «Я действительно это почувствовала. Не могу спокойно ездить в метро и ходить на шопинг – надо шифроваться и одевать какие-то кепки», - призналась артистка в эфире программы «Ранок з Україною»

    Анна Корсун сама себе автор и постановщик. Во всем ее поддерживает любимый и по совместительству продюсер.

    «Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше у Ани», – рассказал муж и продюсер звезды Александр Корсун.

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    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник
    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник
    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник
    Maruv впервые рассказала о своей болезни: Я человек-варикозник

    Maruv ничего не страшно. Даже научилась справляться с болью в ногах после танцев на двадцатисантиметровых каблуках.

    «Я уже человек-варикозник, но приходится чем-то жертвовать, – комментирует певица – Поэтому очень важны профилактика и тренировки – от этого становится лучше».



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